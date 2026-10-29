Friedberger Schüler mit KI-Klavier im Finale des Bundeswettbewerbs Künstliche Intelligenz

Drei Schüler des Gymnasiums Friedberg haben mit einem selbstspielenden KI-Klavier das Finale des Bundeswettbewerbs Künstliche Intelligenz erreicht. Die Jugendlichen im Alter von zwölf und 15 Jahren gehören mit ihrem Projekt „Neural Keys“ zu den zehn besten Teams Deutschlands.

KI komponiert Musik und spielt auf echten Tasten

Für ihr Projekt trainierten die Schüler ein eigenes KI-Modell mit klassischen Klavierstücken. Die Software kann einen eingespielten musikalischen Anfang Note für Note fortsetzen und damit eigene Musik erzeugen. Damit die Kompositionen nicht nur digital zu hören sind, bauten die Jugendlichen ein Klavier um: Es spielt die von der KI erzeugten Stücke mechanisch auf seinen Tasten.

Finale am 13. November in Tübingen

Am 13. November 2026 stellt das Team seine Entwicklung beim Bundesfinale in Tübingen vor. Der Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz richtet sich an Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen, die eigene KI-Projekte entwickeln. Ins Leben gerufen wurde er 2018 am Tübingen AI Center; seit 2019 wird er jährlich ausgetragen.