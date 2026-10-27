Verbraucherwarnungen & Rückrufe

Salmonellenverdacht: Tahina von Chtoura Garden zurückgerufen

Salmonellenverdacht: Tahina von Chtoura Garden zurückgerufen
Presse Augsburg
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Die Sesampaste „Tahina“ von Chtoura Garden kann Salmonellen enthalten und wird zurückgerufen. Betroffen sind Packungen mit 12-mal 800 Gramm, dem Mindesthaltbarkeitsdatum EXP 10-2027, der Losnummer L#80 925 TF und der Artikelnummer 1812.

Das Produkt stammt aus dem Libanon und wird von Tema Fine Foods zurückgerufen. Es war in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen erhältlich.

Produkt nicht verzehren

Kundinnen und Kunden sollen die betroffene Sesampaste nicht verzehren, sondern in die entsprechende Filiale zurückbringen. Für Rückfragen ist Tema Fine Foods unter quality@temafinefoods.com erreichbar.

Eine Salmonellen-Erkrankung kann sich innerhalb einiger Tage nach der Infektion durch Durchfall, Bauchschmerzen, gelegentliches Erbrechen und leichtes Fieber äußern. Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem können schwerer erkranken. Wer das Produkt verzehrt hat und schwere oder anhaltende Beschwerden entwickelt, sollte ärztliche Hilfe suchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen. Ohne Beschwerden ist eine vorsorgliche ärztliche Behandlung nicht sinnvoll.

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