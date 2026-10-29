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Telefonbetrug in Augsburg: Zwei Menschen übergaben Wertsachen

Telefonbetrug in Augsburg: Zwei Menschen übergaben Wertsachen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Seit Dienstag (27. Oktober) sind im Stadtgebiet Augsburg mehrere Fälle von Telefonbetrug gemeldet worden. In zwei Fällen übergaben Geschädigte Bargeld und Wertgegenstände.

In weiteren Fällen reagierten die Angerufenen aufmerksam, beendeten die Gespräche rechtzeitig und verhinderten dadurch einen finanziellen Schaden. Die Unbekannten nutzten unterschiedliche Täuschungsversuche.

Zu einem Abholer in Haunstetten liegt bislang die Beschreibung vor, dass es sich um einen Mann handelte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kripo Augsburg zu melden. Weitere Informationen zum Schutz vor Telefonbetrug bietet die Polizei online an.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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