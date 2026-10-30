Deutsches Bruttoinlandsprodukt wächst im dritten Quartal

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 3. Quartal 2026 gegenüber dem 2. Quartal 2026 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,2 Prozent gestiegen, nachdem es bereits in der ersten Jahreshälfte 2026 gewachsen war.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, entwickelten sich die Konsumausgaben preis-, saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vorquartal leicht positiv. Dagegen gingen die Investitionen laut den vorläufigen Erkenntnissen zurück. Die in der ersten Jahreshälfte noch sehr dynamische Entwicklung der Exporte schwächte sich im 3. Quartal 2026 merklich ab.

Im Vorjahresvergleich lag das BIP im 3. Quartal 2026 preisbereinigt um 1,3 Prozent höher als im 3. Quartal 2025. Preis- und kalenderbereinigt betrug der Anstieg 1,2 Prozent.