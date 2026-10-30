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Über 200 km/h: Fahrerin auf A72 bei Trogen geblitzt

Über 200 km/h: Fahrerin auf A72 bei Trogen geblitzt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einer sechsstündigen Geschwindigkeitskontrolle auf der A72 bei Trogen hat die Polizei 39 zu schnelle Fahrzeuge festgestellt. Eine 40-jährige Fahrerin aus der Oberpfalz war in einem auf 120 km/h begrenzten Abschnitt mit mehr als 200 km/h unterwegs.

Die Hofer Verkehrspolizei führte die Kontrolle am 29. Oktober 2026 im Landkreis Hof durch. Dabei wurden knapp 6000 Fahrzeuge überprüft. Für alle 39 festgestellten Geschwindigkeitsverstöße kündigte die Polizei Bußgeldanzeigen an, weil die Überschreitungen nicht mehr als geringfügig eingestuft wurden.

Die Frau aus dem Raum Tirschenreuth war mit ihrem BMW unterwegs, als sie geblitzt wurde. Nach Angaben der Polizei erwarten sie voraussichtlich 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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