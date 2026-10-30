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Explosion in Regensburg: Zweite tote Person geborgen

Explosion in Regensburg: Zweite tote Person geborgen
NEWS5 / N5 DESK
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach der Explosion in einem Wohnhaus in der Von-Reine-Straße in Regensburg haben Einsatzkräfte am Nachmittag eine zweite tote Person geborgen. Ihre Identität ist bislang nicht geklärt.

Die Einsatzkräfte fanden die Person gestern um 15:15 Uhr im Gebäude und bargen sie anschließend. Die Identifizierung steht derzeit noch aus.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet weiterhin um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888. Außerdem können Bilder und Videos vom Explosions- und Brandgeschehen über das Medienupload-Portal der Polizei hochgeladen werden: https://medienupload-portal05.polizei.bayern.de/

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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