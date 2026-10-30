Fürth: Polizist in U-Bahn verletzt – 42-Jähriger festgenommen

Ein 42-Jähriger hat am Mittwochmittag in der U-Bahn Fahrgäste angepöbelt und sich gegen eine Kontrolle gewehrt. Ein auf dem Weg zum Dienst befindlicher Polizeibeamter wurde dabei am Knie verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Der Beamte war gegen 12 Uhr in Uniform mit der U 1 unterwegs, als er auf den Mann aufmerksam wurde. Aus den Pöbeleien entwickelten sich körperliche Auseinandersetzungen, woraufhin der Polizist einschritt. An der Haltestelle Fürth-Klinikum führte er den 42-jährigen Deutschen aus dem Waggon und unterzog ihn einer Personenkontrolle.

Der Mann wehrte sich so stark, dass der Beamte ihn zu Boden bringen und fesseln musste. Dabei erlitt der Polizist Knieverletzungen, die später in einem Krankenhaus behandelt wurden. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Fürth nahmen den 42-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Dort beleidigte der Mann nach Angaben der Polizei mehrere Beamte, spuckte einem Polizisten ins Gesicht und warf Gegenstände nach ihnen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Der Mann blieb in Gewahrsam, bis er sich wieder in einem sozialadäquaten Zustand befand.

Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung strafrechtlich verantworten.

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