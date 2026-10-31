Protest gegen Bildungskürzungen und Krieg: 1.000 Menschen in Augsburg auf der Straße

Rund 1.000 Menschen haben am Samstag (31. Oktober 2026) in der Augsburger Innenstadt für bessere Bildung, soziale Sicherheit und Frieden demonstriert. Die von der Jugendbewegung „Gen Z regelt das“ organisierte Versammlung verlief nach Angaben der Polizei friedlich.

Demonstrationszug durch die Innenstadt

Die Demonstration begann um 16 Uhr am Moritzplatz und führte anschließend durch die Augsburger Innenstadt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord beteiligten sich in der Spitze zwischen 800 und 1.000 Menschen an der Versammlung unter dem Motto „Für ein besseres Schulsystem, gegen Krieg“.

Die Polizei meldete einen insgesamt friedlichen und störungsfreien Verlauf. Lediglich im Straßenverkehr kam es durch den Demonstrationszug zu Behinderungen.

Jugendliche fordern politische Mitsprache

Mit der Demonstration beteiligte sich die Jugendbewegung „Gen Z regelt das“ an einem bundesweiten Protesttag. Im Mittelpunkt standen die Kritik an Kürzungen im Bildungs- und Sozialbereich, steigenden Lebenshaltungskosten sowie an Aufrüstung und Krieg.

Die Organisatoren bemängelten, dass junge Menschen von politischen Entscheidungen langfristig betroffen seien, bei deren Gestaltung jedoch häufig zu wenig berücksichtigt würden.

„Wir wollen nicht irgendwann gefragt werden, was wir uns für die Zukunft wünschen. Wir wollen, dass unsere Stimmen jetzt zählen“, erklärte die Bewegung im Vorfeld.

Auch die Diskussion über eine mögliche Wehrpflicht gehörte zu den Themen des Protests. Die Teilnehmer wollten mit ihrer Demonstration auf die aus ihrer Sicht zunehmende Unsicherheit hinsichtlich ihrer Zukunft aufmerksam machen.

Keine größeren Zwischenfälle

Trotz der hohen Teilnehmerzahl blieb die Versammlung nach Angaben der Polizei ohne nennenswerte Zwischenfälle. Die Einsatzkräfte bewerteten den Verlauf als friedlich und störungsfrei.

Alle Fotos von Christoph Bruder