Nürnberg: Polizei stellt bei Gen-Z-Protesten über 200 Identitäten fest

Bei der größten Demonstration im Zusammenhang mit den Gen-Z-Protesten in Nürnberg hat die Polizei bei mehr als 200 Personen die Identität festgestellt. Aus der Versammlung heraus wurden Gegenstände auf Einsatzkräfte geworfen; außerdem kam es zu mehreren Sachbeschädigungen.

Die Demonstration startete am Samstagnachmittag mit einer Auftaktkundgebung am Kornmarkt. In der Spitze nahmen rund 2.000 Menschen teil. Gegen 14.45 Uhr setzte sich der Aufzug in Richtung Plärrer in Bewegung. Eine Versammlung am Sebalder Platz und eine Gegenversammlung am Hallplatz waren zuvor kurzfristig abgesagt worden.

Während des Aufzugs warfen einzelne Teilnehmer an verschiedenen Stellen Flaschen, Steine und Böller in Richtung der Einsatzkräfte. Bei einem Böllerwurf in der Allersberger Straße wurde ein Versammlungsteilnehmer verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Polizei stoppt Gruppe und setzt Personen vorläufig fest

Nach der Rückkehr zur Abschlusskundgebung setzte eine größere, laut Polizei offenbar gewaltbereite Gruppe den Aufzug in Richtung Jakobsplatz fort. Einsatzkräfte stoppten die Gruppe in der Färberstraße, um ein unkontrolliertes Vordringen in die Fußgängerzone zu verhindern. Dabei kam unmittelbarer Zwang zum Einsatz. Der Versammlungsleiter erklärte die Versammlung anschließend für beendet.

Im Bereich der Brunnengasse setzten die Einsatzkräfte kurz darauf rund 60 Personen vorläufig fest. Nachdem in der Pfannenschmiedsgasse erneut Gegenstände, darunter Flaschen, auf Einsatzkräfte geworfen worden waren, wurden dort insgesamt rund 40 Personen festgesetzt. In beiden Fällen stellten die Beamten die Identitäten fest. Bei der Durchsuchung einzelner Personen wurde Schutzbewaffnung gefunden und sichergestellt. Mehrere Personen kamen im Laufe des Abends zur Unterbindung möglicher weiterer Störungen in Polizeigewahrsam.

Ermittlungen nach Böllerwürfen und Sachbeschädigungen

Auch bei mehreren kleineren Gruppen stellte die Polizei die Identitäten fest, unter anderem nach Böllerwürfen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Im Stadtgebiet kam es zudem vereinzelt zu Sachbeschädigungen. In der Landgrabenstraße wurde eine Schaufensterscheibe mutmaßlich durch einen Flaschenwurf beschädigt. Außerdem beschmierten Unbekannte mehrere Straßenbahnhaltestellen. Strafbare Handlungen werden geprüft und gegebenenfalls weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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