„Nicht zu akzeptieren“ – Baum nach FCA-Niederlage gegen Freiburg verärgert

Der FC Augsburg hat gegen den SC Freiburg eine weitere bittere Niederlage hinnehmen müssen. Trotz einer über weite Strecken überzeugenden Leistung und zwischenzeitlicher Führung unterlagen die Fuggerstädter mit 1:2. Nach dem Spiel herrschten Frust und Enttäuschung. Besonders Trainer Manuel Baum fand deutliche Worte.

Der FC Augsburg wartet auch nach dem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter auf einen Sieg in der Bundesliga. Seit mittlerweile sechs Spielen konnten die Schwaben keinen Dreier mehr einfahren. Dabei sah es gegen die Breisgauer lange danach aus, als könnte die Negativserie endlich enden. Doch verpasste Chancen und defensive Unachtsamkeiten kosteten den FCA letztlich wichtige Punkte.

Baum kritisiert fehlende Konzentration

Trainer Manuel Baum zeigte sich nach dem Schlusspfiff besonders verärgert. „Heute ist es für mich wirklich nicht zu akzeptieren, dass wir verloren haben“, erklärte der FCA-Coach. Seine Mannschaft habe über weite Strecken eine gute Leistung gezeigt, sich dafür aber nicht belohnt.

Vor allem die mangelnde Chancenverwertung und die Entstehung der Gegentore ärgerten Baum. „Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir nicht das zweite oder sogar dritte Tor frühzeitig erzielt haben. Und was mich richtig ärgert, ist, wie wir unsere Tore bekommen.“ In den entscheidenden Momenten habe seiner Mannschaft der nötige Fokus gefehlt.

Gouweleeuw: „Das ist bitter und ärgerlich“

Auch Kapitän Jeffrey Gouweleeuw haderte mit dem Spielverlauf. „Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht, stehen am Ende aber mit leeren Händen da. Das ist bitter und ärgerlich.“

Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit sei Augsburg die bessere Mannschaft gewesen, habe es jedoch versäumt, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Freiburg habe dagegen seine wenigen Möglichkeiten konsequent genutzt. Insbesondere die Verteidigung bei Flanken sei nicht gut genug gewesen.

Die anhaltende Negativserie wollte Gouweleeuw dennoch nicht überbewerten. „Dass wir jetzt seit sechs Spielen nicht gewonnen haben, ist natürlich ein Fakt. Trotzdem müssen wir in der Mitte bleiben.“ Nun gelte es, die Begegnung aufzuarbeiten und weiterzuarbeiten.

Rieder fordert die richtigen Lehren

Fabian Rieder zeigte sich ebenfalls tief enttäuscht. „Die Niederlage heute ist unglaublich brutal, weil wir über viele Phasen ein gutes Spiel gemacht haben.“ Dass Freiburg trotz weniger klarer Torchancen alle drei Punkte mitnehmen konnte, ärgerte den Mittelfeldspieler besonders.

Dennoch wollte Rieder auch die positiven Aspekte hervorheben. Die Mannschaft müsse allerdings ebenso offen über ihre Fehler sprechen. „Wir haben eine junge Mannschaft und solche Phasen gehören im Fußball auch dazu. Wichtig ist, dass wir die richtigen Lehren daraus ziehen und gestärkt daraus hervorgehen.“

Ähnlich äußerte sich Arijon Ibrahimović. Der Offensivspieler sah eine insgesamt ordentliche Augsburger Vorstellung, bei der im Angriff das nötige Glück gefehlt habe. Entscheidend sei aber auch die fehlende Konsequenz in der Defensive gewesen.

Mit Blick auf die nächste Partie in Leipzig forderte Ibrahimović eine deutliche Verbesserung: „Das müssen wir in Leipzig besser machen und bis zur letzten Minute konsequent verteidigen.“

Freiburgs Joker entscheiden die Partie

Während beim FCA Enttäuschung vorherrschte, durfte sich Freiburgs Trainer Julian Schuster über einen erfolgreichen Auswärtsspieltag freuen. Dabei räumte auch der Gästecoach ein, dass Augsburg insbesondere zu Beginn der zweiten Halbzeit dem zweiten Treffer näher gewesen sei.

„Anfang der zweiten Halbzeit hatte man auch eher das Gefühl, dass der FCA das zweite macht, aber unsere Joker waren dann der Schlüssel, damit wir das Spiel noch auf unsere Seite ziehen konnten“, erklärte Schuster.

Für den FC Augsburg bleibt damit die Erkenntnis, dass gute Spielphasen allein nicht ausreichen. Nach sechs sieglosen Bundesligapartien wächst der Druck, die ordentlichen Leistungen endlich wieder in Punkte umzumünzen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich beim Auswärtsspiel in Leipzig.