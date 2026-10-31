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Lottozahlen vom Samstag (31.10.2026)

Lottozahlen vom Samstag (31.10.2026)
Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur
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In der Samstags-Ausspielung von “6 aus 49” des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 5, 6, 13, 22, 24, 41, die Superzahl ist die 5. Der Gewinnzahlenblock im “Spiel77” lautet 8734943. Im Spiel “Super 6” wurde der Zahlenblock 903657 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. In Deutschland wird etwa die Hälfte der Lotto-Umsätze als Gewinn an die Spieler ausgeschüttet. Durchschnittlich 7,5 Prozent gehen als Provision an die Annahmestellen, die Länder erhalten über die Lotteriesteuer 16,67 Prozent der Einnahmen. Weitere 23 Prozent sind für die Förderung von Kultur, Sport, Umwelt und Jugend zweckgebunden.

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