Krawalle bei GenZ-Protesten

Bei den ursprünglich von der Initiative “GenZ regelt” angestoßenen bundesweiten Protesten ist es am frühen Abend in mehreren Städten zu Krawallen gekommen. Vermummte mischten sich am Samstag in Berlin unter die Demonstranten, zogen durch die Straßen und zündeten Böller und Raketen, es sollen auch Eier und Flaschen auf Einsatzkräfte geflogen sein. Die Organisatoren von “Gen Z regelt” distanzierten sich davon.

In Frankfurt, Köln und Hamburg wurden von der Polizei Wasserwerfer gegen Demonstranten bei den GenZ-Protesten eingesetzt. In Hannover wurden mehrere Personen durch Böller verletzt. Zudem kam es zu Steinwürfen und brennenden Barrikaden. Die Polizei war in allen betroffenen Städten im Großeinsatz, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Die Initiative “Gen Z regelt” hatte neben Berlin auch in über 30 anderen Städten zu Protestkundgebungen aufgerufen. Gefordert werden unter anderem Maßnahmen gegen marode Schulen, steigende Lebenshaltungskosten, eine “ungerechte Lastenverteilung” und den Klimawandel. Im Demo-Aufruf enthalten sind außerdem eine Ablehnung der Wehrpflicht und eines “Überwachungsapparates”, der immer weiter ausgebaut werde.

Mit ähnlichen Forderungen waren auch Proteste in Frankreich, Italien und anderen Ländern gestartet, die in den letzten Wochen teilweise in heftigen Ausschreitungen mündeten. Die offiziellen Veranstalter der Proteste in Deutschland betonten, dass der Protest friedlich bleiben solle.

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