EILMELDUNG: Gebäude in Aichach steht in Vollbrand – Großeinsatz der Rettungskräfte

In Aichach ist am Samstagabend (31. Oktober 2026) ein Gebäude in der Schrobenhausener Straße in Brand geraten. Nach ersten Informationen steht das Gebäude in Vollbrand.

Feuerwehr und weitere Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich keine Personen in Gefahr.

Zur Ursache des Feuers und zum Ausmaß des entstandenen Schadens liegen bislang keine Informationen vor.

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