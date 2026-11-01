Einbruch in Marktrodach: Täter stehlen Bargeld und Goldschmuck

Unbekannte sind am Freitagabend in ein Wohnhaus in Marktrodach eingebrochen und haben Bargeld sowie Goldschmuck gestohlen.

Zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr versuchten die Täter zunächst, über die Keller- und die Terrassentür in das Haus in der Straße Am Steig zu gelangen. Nachdem diese Versuche scheiterten, verschafften sie sich über ein Kellerfenster Zutritt und durchsuchten mehrere Räume.

Aus einer Geldbörse entwendeten die Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld. Außerdem nahmen sie Goldschmuck mit. Der Entwendungsschaden liegt insgesamt im niedrigen vierstelligen Bereich, der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und bittet Zeugen, die am Freitagabend im Bereich der Straße Am Steig verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 09561/645-0.

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