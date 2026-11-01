Einbruch in Forchheim: Schmuck fehlt offenbar

Unbekannte sind am Freitag in ein Wohnhaus in der Friedensstraße in Forchheim eingebrochen und haben mehrere Räume durchsucht.

Zwischen 15.45 Uhr und 22 Uhr versuchten die Täter zunächst, über eine Terrasse im zweiten Obergeschoss in das Gebäude zu gelangen. Nachdem dies misslang, hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen in das Wohnzimmer ein. Im Erdgeschoss durchwühlten sie sämtliche Schränke. Aus einem Schlafzimmerschrank fehlt offenbar Schmuck. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Friedensstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

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