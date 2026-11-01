Kellerbrand in Waldkraiburg: Doppelhaushälfte unbewohnbar

Bei einem Kellerbrand in einer Doppelhaushälfte in Waldkraiburg ist am Samstagnachmittag ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt, das Gebäude ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Der Integrierten Leitstelle Traunstein wurde der Brand am Samstag, 31. Oktober 2026, gegen 14.12 Uhr aus der Jahnstraße gemeldet. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr bestätigten die Einsatzkräfte einen Kellerbrand. Alle Personen hatten das Gebäude bereits selbstständig verlassen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Polizeiinspektion Waldkraiburg leitete zunächst die erforderlichen Maßnahmen ein. Anschließend führte der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fort.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Ursache angenommen. Die genaue Brandursache ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Der Sachschaden wird derzeit auf einen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

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