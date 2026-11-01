Halloween in Inchenhofen: Polizei erwischt Jugendliche mit Softairwaffe und Feuerwerkskörpern

Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg) – Bei einer Polizeikontrolle in der Halloween-Nacht sind zwei 16-Jährige mit einer Softairpistole und mehreren Feuerwerkskörpern aufgefallen. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher.

Am Samstagabend (31. Oktober 2026) gegen 23 Uhr kontrollierten Polizeibeamte eine Gruppe Jugendlicher am Zisterzienserplatz in Inchenhofen. Die Gruppe war den Einsatzkräften durch ihr verdächtiges Verhalten aufgefallen.

Einer der Jugendlichen, ein 16-Jähriger, gab bereits zu Beginn der Kontrolle von sich aus an, eine Softairpistole sowie Feuerwerkskörper bei sich zu haben. Bei der weiteren Überprüfung fanden die Beamten im Rucksack eines ebenfalls 16 Jahre alten Jugendlichen zusätzliche Feuerwerkskörper.

Polizei übergibt Jugendliche an ihre Eltern

Die Einsatzkräfte stellten sowohl die Softairwaffe als auch das mitgeführte Silvesterfeuerwerk sicher. Anschließend wurden die beiden Jugendlichen ihren Eltern übergeben.

Auf die beiden 16-Jährigen kommen nun Ermittlungen wegen möglicher Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz zu.

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