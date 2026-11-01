Polizei Schwaben-NordLandkreis Augsburg

Aystetten: 16-Jähriger soll Vereinsheim verwüstet haben

Aystetten: 16-Jähriger soll Vereinsheim verwüstet haben
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Presse Augsburg
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In Aystetten soll ein 16-Jähriger in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in ein Vereinsheim eingedrungen sein und dort einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich verursacht haben.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 1.30 Uhr. Im Gebäude soll der Jugendliche randaliert haben. Zwei zufällig vorbeikommende Passanten bemerkten den Lärm und betraten ebenfalls das Vereinsheim.

Den beiden gelang es, den Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

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