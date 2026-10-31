EHC Königsbrunn dreht 1:3-Rückstand und besiegt Schongau mit 5:3

Der EHC Königsbrunn hat gegen die EA Schongau Moral bewiesen und einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand noch in einen 5:3-Heimsieg verwandelt. Vor 550 Zuschauern feierten die Brunnenstädter damit ihren zweiten Erfolg in Serie.

David Kaiser brachte den EHC zunächst in Führung (9.). Doch Schongau drehte die Partie noch vor der ersten Pause und baute den Vorsprung im zweiten Drittel auf 3:1 aus. Die Königsbrunner zeigten jedoch eine starke Reaktion: David Farny, Steffen Tölzer und Kilian Steinmann drehten mit ihren Treffern die Begegnung noch vor der zweiten Pause auf 4:3.

Im Schlussabschnitt sorgte Luca Szegedin in der 53. Minute mit dem 5:3 für die Entscheidung. Auch mit einem zusätzlichen Feldspieler gelang den Gästen keine weitere Ergebniskorrektur.

Helling zufrieden mit dem zweiten Sieg in Folge

EHC-Trainer Maxi Helling lobte insbesondere die Moral seiner Mannschaft, sah aber auch Verbesserungsbedarf:

„Das 1:0 war schön herausgespielt und wir haben es zu Beginn sehr gut gemacht. In Unterzahl waren wir danach aber nicht aggressiv genug, das müssen wir abstellen. Zudem haben wir nicht immer konsequent vor dem Tor gearbeitet und uns Wechselfehler erlaubt. Man muss auch hervorheben, dass drei Tore von unseren Verteidigern geschossen wurden, da müssen wir im Sturm künftig effektiver werden. Ab dem zweiten Drittel haben wir dann wieder unser gewohntes Spiel aufgezogen. Generell bin ich mit der gezeigten Leistung und dem zweiten Sieg in Folge aber sehr zufrieden.