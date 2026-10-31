ECDC Memmingen feiert wichtigen 7:4-Auswärtssieg in Regensburg

Der ECDC Memmingen hat sich mit einem 7:4-Erfolg bei den Eisbären Regensburg drei wichtige Punkte gesichert. Nach einer umkämpften Partie machten die Indians im Schlussdrittel alles klar. Vor der Deutschland-Cup-Pause wartet nun noch ein Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden.

Die Memminger mussten in Regensburg weiterhin auf Ludwig Nirschl verzichten. Zudem fiel Torhüter Michael Bitzer verletzungsbedingt mehrere Wochen aus. Justus Roth übernahm seinen Platz zwischen den Pfosten.

Die Indians erwischten einen guten Start und gingen durch Jamal Watson in Überzahl früh in Führung (3.). Felix Brassard erhöhte nach einem Fehler des Regensburger Torhüters sogar auf 2:0. Die Gastgeber antworteten allerdings ebenfalls in Überzahl und kamen durch Taylor Vause und Yannic Bauer noch vor der ersten Pause zum 2:2-Ausgleich.

Memmingen entscheidet die Partie

Auch im zweiten Drittel blieb die Begegnung offen. Kevin Wall brachte die Gäste erneut in Führung, doch Norman Hauner stellte im Powerplay den Gleichstand wieder her. Mit dem 3:3 ging es in den Schlussabschnitt.

Dort übernahmen die Indians endgültig das Kommando. Erneut Kevin Wall und kurz darauf Markus Lillich sorgten mit einem Doppelschlag für eine Zwei-Tore-Führung. Zwar verkürzte Kevin Slezak vier Minuten vor dem Ende noch einmal auf 4:5, doch Memmingen ließ sich den Erfolg nicht mehr nehmen. Matteo Gennaro und Denis Fominych trafen jeweils ins leere Tor und machten den verdienten 7:4-Auswärtssieg perfekt.

Weiden kommt zum letzten Spiel vor der Pause

Am Sonntag steht für die Indians das letzte Spiel vor der Deutschland-Cup-Pause an. In der KUTTER-Arena empfangen die Memminger die Blue Devils Weiden. Spielbeginn am Hühnerberg ist um 18.30 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich.