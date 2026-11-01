Igling: Polizei stoppt 29-Jährigen mit über 1,2 Promille

Die Polizei hat in Igling einen 29-Jährigen mit über 1,2 Promille gestoppt. In Kaufering wurde außerdem eine Geldbörse aus einer vergessenen Handtasche entwendet.

Alkoholfahrt in Igling

Die Beamten kontrollierten den Mann am Sonntag, 1. November 2026, gegen 3.30 Uhr in der Kauferinger Straße. Dabei fiel er unter anderem durch einen unsicheren Gang auf. Ein Alkoholtest ergab, dass er zuvor mit über 1,2 Promille Auto gefahren war.

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Führerschein des Mannes aus dem Landkreis wurde beschlagnahmt. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Geldbörse aus vergessener Handtasche entwendet

In Kaufering wurde außerdem eine Geldbörse aus einer vergessenen Handtasche entwendet. Eine 62-jährige Rentnerin aus Baden-Württemberg hatte ihre Tasche am Samstag, 31. Oktober 2026, gegen 16.30 Uhr in der Donnersbergstraße auf dem Boden abgestellt, während sie ihre Hunde in ihr Auto lud.

Anschließend fuhr sie zunächst los und bemerkte kurze Zeit später, dass die Handtasche noch dort stand. Als die Frau zurückkehrte, fand sie die Tasche wieder – die Geldbörse fehlte jedoch. Darin befanden sich rund 200 Euro Bargeld, verschiedene Dokumente und Bankkarten.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08191/9320 bei der Polizeiinspektion Landsberg am Lech zu melden.

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