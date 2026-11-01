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Wiese: Gewalt darf Anliegen der jungen Generation nicht überlagern

Wiese: Gewalt darf Anliegen der jungen Generation nicht überlagern
Von "Gen Z regelt" angestoßener Protesttag am 31.10.2026, via dts Nachrichtenagentur
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Nach den Ausschreitungen im Anschluss an die Jugendproteste am Samstag dürfen die Gewaltszenen nach Ansicht von SPD-Parlamentsgeschäftsführer Dirk Wiese die Anliegen der Demonstranten nicht überlagern. Die Sorgen vor der eigenen Zukunft seien ernst zu nehmen, sagte er der “Rheinischen Post”. Gerade bei der Frage von fehlender Chancen- und Bildungsgerechtigkeit müsse die Politik handeln.

Wiese ergänzte, dass das Aufstiegsversprechen der 70er Jahre erneuert werden müsse. Die meisten jungen Menschen seien friedlich auf die Straße gegangen. Wo Proteste in Gewalt umschlügen, sei das klar zu verurteilen, und ein konsequentes Durchgreifen sei dort der richtige Weg. Dies dürfe aber “nicht die Anliegen der jungen Generation insgesamt verdecken, die friedlich zum Protest auf den Straßen waren”, so der SPD-Politiker.

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