Halloween-Nacht in Oberbayern Nord: 523 Polizeieinsätze

Die Polizei im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord zieht eine positive Bilanz der Halloween-Nacht. Trotz 523 Einsätzen blieb die Lage weitgehend friedlich, stärkere Störungen und protestbedingte Einsätze blieben aus.

Die Zahl der Einsätze lag in der Nacht auf Allerheiligen über dem Vorjahreswert von 471. Gleichzeitig fielen die Schäden geringer aus als in den Vorjahren. Die Polizei nahm 75 Ruhestörungen und 13 Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden von 1310 Euro auf. Im Vorjahr waren es 68 Ruhestörungen sowie acht Sachbeschädigungen mit 2000 Euro Schaden.

Zu 16 handgreiflichen Auseinandersetzungen rückten die Einsatzkräfte aus. Dabei wurden 13 Menschen leicht verletzt. Polizeibeamte wurden weder angegriffen noch verletzt. Außerdem registrierte die Polizei 15 Verkehrsunfälle, bei denen eine Person leicht verletzt wurde. Der Sachschaden belief sich auf rund 76.000 Euro.

Scheunenbrand in Emmering

In Emmering brannte am Samstag gegen 22.30 Uhr eine leerstehende Scheune. Das Gebäude war bereits vor dem Brand baufällig, verletzt wurde niemand. Es wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen; die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führt die weiteren Ermittlungen.

Schlägerei nach Böllerschüssen in Eching

Der Polizeiinspektion Neufahrn bei Freising wurden am Samstagabend Böllerschüsse im Bereich des S-Bahnhofs in Eching gemeldet. Ein 43-jähriger Echinger traf mehrere Jugendliche mit Böllern an und stellte sie zur Rede. Aus dem zunächst verbalen Streit entwickelte sich eine Schlägerei, bei der alle Beteiligten leicht verletzt wurden. Die eintreffenden Streifen trennten die Streitenden und beruhigten die Situation.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Jugendlichen die noch nicht gezündeten Böller in einen Gullideckel geworfen hatten. Weil zunächst unklar war, ob die Böller technisch verändert worden waren, wurde das Entschärfungskommando des Bayerischen Landeskriminalamts hinzugezogen. Es barg die Böller aus dem Gullideckel. Gegen die Jugendlichen wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Beschädigte Gebäude in Landsberg am Lech

An zwei Gebäuden in Landsberg am Lech stellte die Polizei Beschädigungen fest, die auf Einschusslöcher schließen lassen. Der Sachverhalt und die Hintergründe sind noch völlig unklar. Angaben zu möglichen Tätern liegen bislang nicht vor, die Ermittlungen laufen. Verletzt wurde niemand.

Angezündeter Böller in Rucksack gesteckt

In Freising forderten mehrere Jugendliche einen 12-Jährigen zur Herausgabe von Süßigkeiten auf. Einer der älteren Jungen packte den Jüngeren am Rucksack und wollte einen angezündeten Böller hineinlegen. Das misslang, verletzt wurde niemand.

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