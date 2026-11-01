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Filmproduzentin Regina Ziegler gestorben

Filmproduzentin Regina Ziegler gestorben
Regina Ziegler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die deutsche Filmproduzentin Regina Ziegler ist tot. Wie die “Bild” unter Berufung auf Zieglers Tochter berichtet, starb sie in der Nacht zu Sonntag im Alter von 82 Jahren in einem Berliner Krankenhaus im Kreis ihrer Familie.

Ziegler hatte Anfang der 1970er-Jahre erste Erfahrungen in der Filmproduktion gesammelt. Ihre eigene Filmproduktionsfirma Ziegler Film gründete sie im Jahr 1973. Nach eigenen Angaben realisierte sie im Laufe ihrer Karriere etwa 500 Filmprojekte. Sie war bis zuletzt noch als Filmproduzentin aktiv.

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