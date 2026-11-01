Unterschleißheim: Fußgänger stirbt – Fahrer gesucht

Ein 65-jähriger Fußgänger ist in Unterschleißheim nach einem mutmaßlichen Verkehrsunfall gestorben. Die Polizei sucht den Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs.

Am Samstag, 31. Oktober 2026, gegen 18.15 Uhr fanden zwei unbeteiligte Zeugen den reglosen Mann an der Einmündung von Carl-von-Linde-Straße und Wiesenweg auf der Fahrbahn. Der Rettungsdienst leitete Reanimationsmaßnahmen ein, der Fußgänger starb jedoch noch am Auffindeort.

Nach Einschätzung von Notarzt und Rechtsmediziner deutet das Verletzungsbild wahrscheinlich auf einen Verkehrsunfall hin. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand kollidierte der Mann aus Hessen beim Überqueren der Straße mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. Die Staatsanwaltschaft München I gab ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag. Die Verkehrspolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Tötung.

Zwei Verletzte bei Unfällen im Landkreis München

In Grasbrunn missachtete ein 85-jähriger BMW-Fahrer am Samstag gegen 11.50 Uhr nach bisherigen Ermittlungen beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden VW. Der 57-jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der 85-Jährige blieb unverletzt, musste wegen der beschädigten Fahrzeugkarosserie jedoch von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

In Putzbrunn geriet am Freitag, 30. Oktober 2026, gegen 12.45 Uhr ein 67-jähriger Opel-Fahrer auf der Staatsstraße 2079 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Sein Fahrzeug kollidierte frontal mit dem Mercedes eines 34-Jährigen. Beide Fahrer waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Der 34-Jährige wurde ebenfalls verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, außerdem wurde eine Schutzplanke beschädigt. Die Staatsstraße war zwischen dem Kreisverkehr an der Äußeren Ottobrunner Straße, der Münchner Straße und der Staatsstraße 2079 sowie dem Kreisverkehr Staatsstraße 2079/Haarer Straße knapp drei Stunden vollständig gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Einbruch in Sonnenstudio

In Milbertshofen drangen Unbekannte am Samstag, 31. Oktober 2026, zwischen 0.10 Uhr und 9 Uhr durch die Kundenzugangstür in ein Sonnenstudio an der Schleißheimer Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie einen Geldwechselautomaten. Wegen dessen Gewichts dürfte der Automat mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Mehr als 200 Halloween-Einsätze in München

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München kam es in der Halloweennacht zu mehr als 200 Einsätzen mit Halloween-Bezug. Knapp die Hälfte stand im Zusammenhang mit dem unerlaubten Abbrennen von Böllern und Feuerwerkskörpern. Außerdem wurden 35 Ruhestörungen, mehr als 30 Sachbeschädigungen und 19 Körperverletzungsdelikte registriert.

In Milbertshofen wurde gegen 19 Uhr eine Gruppe von etwa 50 Personen an einem Einkaufszentrum an der Schleißheimer Straße gemeldet. Aus der Gruppe wurden Pyrotechnik sowie unter anderem Fahrräder und E-Scooter den Abgang zum U-Bahnhof Dülferstraße hinuntergeworfen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die anwesenden Personen in verschiedene Richtungen. In Sendling zündete kurz nach 21 Uhr eine größere Gruppe auf einem Schulgelände an der Pfeuferstraße Pyrotechnik. Wegen aggressiven Verhaltens einzelner Jugendlicher musste teilweise unmittelbarer Zwang angewendet werden; für das weitere Umfeld wurden Platzverweise ausgesprochen.

In Unterschleißheim beendete die Polizei eine über soziale Medien organisierte private Halloweenparty, an der sich in der Spitze etwa 200 Personen aufhielten. Gegen Mitternacht wurde außerdem eine Feier mit etwa 100 Personen in einer Wohnung in Grünwald beendet. Dort erteilten die Einsatzkräfte Platzverweise, bis sich die Personen aus dem Wohnhaus und dem Straßenbereich entfernt hatten. An allen vier Örtlichkeiten war die Polizei mit starken Kräften präsent.

Hinweise zum tödlichen Verkehrsunfall nimmt das Unfallkommando unter der Telefonnummer 089 6216-3322 entgegen. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kommissariat 52 unter 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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