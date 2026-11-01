Polizeimeldungen BayernPolizeipräsidium Mittelfranken

Zirndorf: Tatverdächtiger schlägt Polizisten bei Festnahme

Zirndorf: Tatverdächtiger schlägt Polizisten bei Festnahme
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Minuten Lesezeit

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Zirndorf hat die Polizei einen 26-jährigen Tatverdächtigen auf der Flucht festgenommen. Bei der Festnahme schlug der Mann einem Beamten mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Die Bewohner des Hauses in der Buchackerstraße hörten in der Nacht zum Sonntag, 1. November 2026, gegen 2.25 Uhr Geräusche. Kurz darauf bemerkten sie, dass eine unbekannte Person durch die Terrassentür nach draußen flüchtete, und alarmierten die Polizei.

Zivilkräfte beobachteten anschließend eine Person, die in Richtung des Zirndorfer Freibads flüchtete und dort über einen Zaun stieg. Die Beamten stellten den 26-Jährigen und nahmen ihn fest. Dabei wehrte er sich und schlug einem 37 Jahre alten Polizisten mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen

Die Einsatzkräfte überwältigten den Beschuldigten unter Anwendung unmittelbaren Zwangs und brachten ihn zur Dienststelle. Der Beamte erlitt Hämatome, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Bei der Durchsuchung des Mannes und entlang seines Fluchtwegs fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut. Dessen Herkunft ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

- Anzeige -

In der Dienststelle wurde beim Beschuldigten eine Blutentnahme vorgenommen. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag, anschließend erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser RegionPolizeipräsidium Mittelfranken

Ereignisort

Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.

Würzburg: Zwei Menschen beim Böllerzünden schwer verletzt
Halloween-Nacht in Oberbayern Nord: 523 Polizeieinsätze
Metallteile auf A9: Polizei sucht Zeugen nach Reifenschäden
Nürnberg: Kinder finden Schokoriegel mit Nadeln
Einbruch in Gallmersgarten: Täter flieht mit Schmuck
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Folgen Sie uns