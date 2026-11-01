Zirndorf: Tatverdächtiger schlägt Polizisten bei Festnahme

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Zirndorf hat die Polizei einen 26-jährigen Tatverdächtigen auf der Flucht festgenommen. Bei der Festnahme schlug der Mann einem Beamten mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Die Bewohner des Hauses in der Buchackerstraße hörten in der Nacht zum Sonntag, 1. November 2026, gegen 2.25 Uhr Geräusche. Kurz darauf bemerkten sie, dass eine unbekannte Person durch die Terrassentür nach draußen flüchtete, und alarmierten die Polizei.

Zivilkräfte beobachteten anschließend eine Person, die in Richtung des Zirndorfer Freibads flüchtete und dort über einen Zaun stieg. Die Beamten stellten den 26-Jährigen und nahmen ihn fest. Dabei wehrte er sich und schlug einem 37 Jahre alten Polizisten mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen

Die Einsatzkräfte überwältigten den Beschuldigten unter Anwendung unmittelbaren Zwangs und brachten ihn zur Dienststelle. Der Beamte erlitt Hämatome, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Bei der Durchsuchung des Mannes und entlang seines Fluchtwegs fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut. Dessen Herkunft ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

In der Dienststelle wurde beim Beschuldigten eine Blutentnahme vorgenommen. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag, anschließend erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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