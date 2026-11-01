Gefährlicher Fund nach Halloween in Neuburg: Unbekannte präparieren Schokoriegel mit Nagel

Schock nach Halloween in Neuburg an der Donau: Eltern haben in den gesammelten Süßigkeiten ihrer Tochter einen Schokoriegel entdeckt, der mit einem Nagel präpariert war. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und warnt vor möglicherweise manipulierten Süßigkeiten.

Eltern entdecken Nagel rechtzeitig

Wie die Polizei am Sonntag (1. November 2026) mitteilte, hatte eine Familie am Halloween-Abend zwischen 18:45 Uhr und 20:15 Uhr im Bereich Neuburg-Ostend Süßigkeiten gesammelt. Als die Eltern am Sonntagmittag gemeinsam mit ihrer Tochter die gesammelten Süßigkeiten kontrollierten, machten sie eine gefährliche Entdeckung.

In einem Schokoriegel steckte seitlich ein Nagel. Dieser war so platziert, dass der Nagelkopf von außen zu erkennen war. Glücklicherweise bemerkten die Eltern die Manipulation rechtzeitig, bevor der Schokoriegel verzehrt werden konnte.

Polizei warnt Eltern und bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Neuburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wo genau der manipulierte Schokoriegel ausgegeben wurde und wer dafür verantwortlich ist, ist bislang unklar.

Die Beamten rufen Eltern dazu auf, sämtliche an Halloween gesammelten Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu überprüfen. Besonders sollte auf beschädigte oder auffällig veränderte Verpackungen sowie mögliche Manipulationen am Inhalt geachtet werden.

Wer verdächtige Süßigkeiten entdeckt oder Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich direkt an die Polizeiinspektion Neuburg zu wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 08431/67110 erreichbar.