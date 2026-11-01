Pkw schleudert auf A7 bei Nesselwang gegen Schutzplanken

Bei Regen verlor ein 23-jähriger Mann auf der A7 zwischen Nesselwang und Füssen die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug schleuderte und prallte mehrfach gegen die Schutzplanken. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich am Morgen des 1. November 2026 in südlicher Fahrtrichtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Für die Bergung des Pkw wurde eine Abschleppfirma beauftragt. Die A7 war in Richtung Süden zeitweise gesperrt.

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