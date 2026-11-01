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DFB-Pokal-Achtelfinale: Bayern gegen Hertha – Dynamo beim VfB

DFB-Pokal-Achtelfinale: Bayern gegen Hertha – Dynamo beim VfB
SG Dynamo Dresden warf in der 2. Runde des DFB-Pokals bereits den FC Schalke 04 raus, via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Der FC Bayern München empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokals den Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC.

Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Ziehungsleiter war DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, Markus Gaugisch, Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft der Frauen, agierte als “Losfee”.

Vorjahresfinalist VfB Stuttgart empfängt derweil Dynamo Dresden. Die Schwaben sollten dabei gewarnt sein. Die Sachsen hatten in der letzten Runde erst den Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 aus dem Wettbewerb geworfen.

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Die weiteren Begegnungen des Achtelfinales, das am 1. und 2. Dezember ausgetragen werden soll: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen – RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach – SV Darmstadt 98, 1. FC Kaiserslautern – SC Freiburg, Holstein Kiel – 1. FC Köln und VfL Bochum – FC Augsburg.

Mehr zum Thema: 2. Bundesliga: Hertha schlägt FCK und festigt Tabellenführung

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