DFB-Pokal: FC Augsburg muss im Achtelfinale beim VfL Bochum ran

Der FC Augsburg trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den VfL Bochum. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend (1. November) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Der Bundesligist muss damit auswärts beim Zweitligisten antreten.

Nach dem 4:2-Erfolg bei der SG Sonnenhof Großaspach in der zweiten Pokalrunde steht für den FC Augsburg die nächste Auswärtsaufgabe fest. Im Achtelfinale wartet mit dem VfL Bochum ein Gegner, der aktuell in der 2. Bundesliga spielt. Der FCA will sich gegen die Westfalen durchsetzen und den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

Als Losfee fungierte Markus Gaugisch, Bundestrainer der deutschen Frauen-Handballnationalmannschaft. Die Auslosung fand am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt.

Achtelfinale Anfang Dezember – genauer Termin noch offen

Die Begegnungen im Achtelfinale des DFB-Pokals werden am 1. und 2. Dezember 2026 ausgetragen. An welchem der beiden Tage der FC Augsburg in Bochum antreten muss, steht noch nicht fest. Die genaue Anstoßzeit wird ebenfalls erst mit der Terminierung bekannt gegeben.

Die Achtelfinal-Partien im Überblick