Bricking Bavaria 2026: LEGO-Ausstellung in Augsburg lockt zahlreiche Besucher an

Tausende bunte Steine, beeindruckende Bauwerke und jede Menge Kreativität: Die Bricking Bavaria 2026 lockt an diesem Wochenende zahlreiche LEGO-Fans auf die Messe Augsburg. Bereits am Samstag (31. Oktober) war die Ausstellung sehr gut besucht. Auch am heutigen Sonntag können Besucher die faszinierenden LEGO-Welten noch entdecken.

In den Messehallen 6 und 7 präsentieren mehr als 550 LEGO-Fans und Aussteller auf knapp 7.000 Quadratmetern über 700 Modelle. Zu sehen sind aufwendig gestaltete Landschaften, detailreiche Städte, Fahrzeuge und fantasievolle Eigenkreationen. Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll, welche Möglichkeiten die kleinen Klemmbausteine bieten.

Schon am Samstag herrschte in den Messehallen reger Andrang. Zahlreiche Familien mit Kindern, aber auch erwachsene LEGO-Begeisterte bestaunten die detailreichen Bauwerke. Immer wieder gab es zwischen den Modellen kleine Besonderheiten zu entdecken. Verschiedene Mitmachaktionen boten zudem Gelegenheit, selbst kreativ zu werden.

Ausstellung noch bis Sonntagabend geöffnet

Wer die Bricking Bavaria 2026 selbst erleben möchte, hat dazu am heutigen Sonntag (1. November) noch bis 17 Uhr Gelegenheit. Der Eingang befindet sich an Halle 6 der Messe Augsburg.

Unsere Bildergalerie mit Fotos von Sebastian Pfister zeigt Eindrücke von der gut besuchten Bricking Bavaria 2026 am Samstag.