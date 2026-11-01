1. Bundesliga: Spätes Tor beschert Köln Remis bei Union Berlin

Union Berlin und der 1. FC Köln haben sich am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Die Partie an der Alten Försterei begann mit einem frühen Führungstreffer der Gastgeber. In der 11. Minute erzielte Janik Haberer für Union Berlin das 1:0, als er nach einer sehenswerten Kombination den Ball aus kurzer Distanz über die Linie beförderte. Die Kölner, die in der ersten Halbzeit offensiv kaum stattfanden, konnten sich bei ihrem Torhüter Marvin Schwäbe für das knappe Ergebnis bedanken, der kurz vor der Pause einen Schuss von Livan Burcu an die Latte lenkte.

In der zweiten Halbzeit drängte Köln auf den Ausgleich, doch die Berliner Defensive stand zunächst sicher. Erst in der 79. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Malek El Mala, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, traf bei seinem Debüt nach einer kurz ausgeführten Ecke. Sein Bruder Said El Mala flankte flach in den Strafraum, Alessio Castro-Montes leitete den Ball weiter, und Malek El Mala vollendete aus kurzer Distanz.

Vor allem Köln versuchte in der Schlussphase, den Siegtreffer zu erzielen, doch die Abwehrreihe der Eisernen ließ keine weiteren Treffer zu. Union Berlin verpasste damit die Revanche für die 0:5-Niederlage im DFB-Pokal gegen Köln, während die Gäste weiterhin auf ihren ersten Auswärtssieg der Saison warten müssen.

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