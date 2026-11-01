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Obernburg: Nadel in Halloween-Schokoriegel entdeckt

Obernburg: Nadel in Halloween-Schokoriegel entdeckt
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Obernburg am Main hat ein Kind beim Auspacken der an Halloween gesammelten Süßigkeiten einen Schokoriegel mit einer Nadel entdeckt. Es blieb unverletzt.

Die Kinder waren am 31. Oktober 2026 im Ortsgebiet unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln. Eine Mutter informierte die Polizei am späten Sonntagnachmittag über den Fund. Das Kind bemerkte die Nadel noch vor dem Verzehr der Schokolade.

Die Polizeiinspektion Obernburg ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt. Weitere entsprechende Mitteilungen aus Unterfranken lagen der Polizei zunächst nicht vor.

Die Polizei bittet Eltern, die Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig zu kontrollieren, insbesondere wenn diese im Bereich Obernburg gesammelt wurden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter der Telefonnummer 06022/629-0 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Gefährlicher Fund nach Halloween in Neuburg: Unbekannte präparieren Schokoriegel mit Nagel · Nürnberg: Kinder finden Schokoriegel mit Nadeln

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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