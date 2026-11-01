Obernburg: Nadel in Halloween-Schokoriegel entdeckt

In Obernburg am Main hat ein Kind beim Auspacken der an Halloween gesammelten Süßigkeiten einen Schokoriegel mit einer Nadel entdeckt. Es blieb unverletzt.

Die Kinder waren am 31. Oktober 2026 im Ortsgebiet unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln. Eine Mutter informierte die Polizei am späten Sonntagnachmittag über den Fund. Das Kind bemerkte die Nadel noch vor dem Verzehr der Schokolade.

Die Polizeiinspektion Obernburg ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt. Weitere entsprechende Mitteilungen aus Unterfranken lagen der Polizei zunächst nicht vor.

Die Polizei bittet Eltern, die Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig zu kontrollieren, insbesondere wenn diese im Bereich Obernburg gesammelt wurden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter der Telefonnummer 06022/629-0 entgegen.

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