Nürnberg: Kinder finden Schokoriegel mit Nadeln

Am Halloween-Abend haben Kinder im Nürnberger Westen Schokoriegel mit Nadeln in ihren gesammelten Süßigkeiten entdeckt. Ein Kind biss beim Verzehr auf eine Nadel, blieb dabei jedoch unverletzt.

Die Kinder waren im Bereich des Bienwegs sowie der Bielefelder und Dortmunder Straße unterwegs. Gegen 20:30 Uhr informierte eine Mutter die Polizei über den Fund.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-West ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt. Weitere Mitteilungen zu solchen Funden lagen der Polizei bis dahin nicht vor.

Die Polizei bittet Eltern, die Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig zu überprüfen. Das gilt insbesondere für Süßigkeiten, die im genannten Bereich gesammelt wurden.

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