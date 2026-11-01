1. Bundesliga: Eintracht Frankfurt schlägt Hamburger SV

Eintracht Frankfurt hat zum Abschluss des 8. Spieltags der Fußball-Bundesliga den Hamburger SV mit 3:1 besiegt.

Die Hessen gingen früh in Führung, als Warmed Omari in der 10. Minute eine scharfe Hereingabe von Chaibi ins eigene Tor lenkte. Doch die Hamburger antworteten schnell: Terem Moffi glich in der 14. Minute aus, nachdem Grönbäk den Ball geschickt aufgelegt hatte.

Nach der Halbzeitpause übernahm Frankfurt wieder die Führung. Raphael Onyedika traf in der 47. Minute, nachdem Heuer Fernandes einen Kopfball von Brassier nicht festhalten konnte. Younes Ebnoutalib sorgte in der 69. Minute für die Entscheidung, als er nach einem schnellen Umschaltspiel von Uzun den Ball ins Netz beförderte.

Der Hamburger SV fand offensiv zu wenig statt und konnte die Frankfurter Defensive selten in Bedrängnis bringen. Erst in der Schlussphase gab es noch ein paar gute Chancen für die Hanseaten. Die Eintracht hingegen zeigte sich immer wieder spielfreudig und hätte noch mehr Tore erzielen können. Die Frankfurter wechselten in der Nachspielzeit noch Niko Ilicevic ein und machten ihn damit zum geteilten jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte zusammen mit dem Ex-Dortmunder Youssoufa Moukoko.

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