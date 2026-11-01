Brantner verstärkt Druck auf Eralp

Grünen-Chefin Franziska Brantner hat die Linken-Politikerin Elif Eralp aufgefordert, als mögliche Regierungschefin von Berlin entschlossen gegen Extremismus vorzugehen.

Eralp habe öffentlich gesagt, als Regierende Bürgermeisterin für die Sicherheit aller Berliner zu sorgen und konsequent gegen Gewalt und Terror vorzugehen, sagte Brantner dem “Kölner Stadt-Anzeiger”. An dieser Zusage werde sie sich durch Taten messen lassen müssen, “zuallererst mit Blick auf ihre eigene Partei und Fraktion”.

Nach Grünen und SPD hatte am Wochenende auch die Linkspartei für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen in Berlin gestimmt. Diese sollen in der kommenden Woche starten.

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