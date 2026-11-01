Ratiopharm Ulm beendet Negativserie mit 81:65 gegen Oldenburg

Ratiopharm Ulm hat das Halloween-Heimspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 81:65 gewonnen. Damit sicherte sich die Mannschaft wichtige Punkte in der Basketball-Bundesliga und beendete ihre Negativserie auf nationaler Ebene.

Ulm dreht Partie im zweiten Viertel

Oldenburg erwischte den besseren Start und erarbeitete sich im ersten Viertel eine knappe Führung. Da bei beiden Teams zunächst nur wenige Distanzwürfe fielen, wurde die Partie vor allem durch die Physis in und um die Zone geprägt. Ulm fand zunehmend besser ins Spiel und übernahm die Führung.

Im zweiten Abschnitt legten die Gastgeber mit intensiver Verteidigung den Grundstein für den Erfolg. Ulm erzielte in diesen zehn Minuten 14 Punkte mehr als Oldenburg und ging mit einem zweistelligen Vorsprung in die Halbzeit. Auch das schnelle Umschaltspiel und mehrere provozierte Ballverluste der Gäste sorgten für zahlreiche Punkte.

Starke Defensive sichert den Heimsieg

Oldenburg kam im weiteren Verlauf nicht mehr entscheidend zurück. Die Ulmer Defensive ließ insgesamt nur 65 gegnerische Punkte zu und nahm die Distanzschützen der Baskets weitgehend aus dem Spiel. Zusätzliche Energie erhielt die Mannschaft durch die Unterstützung des Heimpublikums.

Michael Rataj war mit 23 Punkten und neun Rebounds der erfolgreichste Ulmer. In der entscheidenden Phase traf der 23-Jährige wichtige Würfe. Simi Shittu kam auf 13 Punkte, Ibi Watson auf zwölf. Armel Traoré erzielte zehn Punkte und holte zehn Rebounds.

Tyron McCoy lobt den Zusammenhalt

Assistant Coach Tyron McCoy hob nach dem Spiel den Zusammenhalt der Mannschaft hervor: „Wir haben uns heute nach einem guten zweiten Viertel eine zweistellige Führung erspielt, die wir über die restliche Spielzeit verteidigen konnten. Der Zusammenhalt als Mannschaft hat mir heute sehr gut gefallen, offensiv wie defensiv. In der Vergangenheit hatten wir immer wieder Probleme, eine Führung über die Zeit zu bringen – daher bin ich stolz, dass wir heute am Ende die richtigen Lösungen gefunden haben.“