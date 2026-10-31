FV Illertissen gewinnt erneut 4:0: Klarer Heimsieg gegen Greuther Fürth II in der Regionalliga Bayern

Der FV Illertissen bleibt in der Regionalliga Bayern in der Erfolgsspur. Gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth gelang den Illertalern wie schon zuletzt gegen Buchbach ein deutlicher 4:0-Heimsieg. Elidin Quenaj und Denis Milic trafen jeweils doppelt. Allerdings fiel das Ergebnis deutlicher aus, als es der Spielverlauf vermuten ließ.

Die Gäste aus Fürth waren zunächst die spielbestimmende Mannschaft und überzeugten mit technisch ansehnlichem Fußball. Allerdings fehlte es ihnen an Durchschlagskraft. Der FVI zeigte sich dagegen effektiv und ging nach 26 Minuten in Führung: Nino Cassaniti setzte sich auf dem Flügel durch und bediente Elidin Quenaj, der zum 1:0 vollendete.

Auch nach der Pause blieb Fürth bemüht, fand gegen die stabile Illertisser Defensive aber kaum ein Durchkommen. Auf der Gegenseite verpasste Cassaniti zunächst noch das zweite Tor, als sein Alleingang an der Latte endete.

Doppelschlag von Milic macht alles klar

In der Schlussviertelstunde schlugen die Gastgeber dann eiskalt zu. Denis Milic verwertete zunächst eine Vorlage von Shaban Veselaj (72.) und erhöhte sieben Minuten später nach Zuspiel von Ben Kronenberg auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Quenaj, der nach Vorarbeit von Cassaniti mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand herstellte (84.).

Illertissens Trainer Walid Khaled freute sich über den Erfolg, ordnete die Leistung aber realistisch ein: „Aus meiner Sicht war Fürth in der Anfangsphase besser als wir. Gefühlt haben wir aus keiner Chance ein Tor gemacht. Allerdings waren wir im Spielverlauf dann sehr effektiv, auch in der zweiten Halbzeit. Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt, die den Ball sehr gut bewegen kann. Im weiteren Verlauf haben wir unsere Umschaltmomente gut genutzt und gut verteidigt. Die Spielanteile lagen auf Fürther Seite, die auch einen besseren Fußball gespielt hat. Auf keinen Fall waren wir vier Tore besser als Fürth. Aber natürlich freuen wir uns über die vier Tore und dass wir zu Null gespielt haben.”

Am kommenden Freitag hat der FV Illertissen die nächste Gelegenheit, seine Erfolgsserie auszubauen. Um 19 Uhr gastiert die Mannschaft beim Gegner aus Ansbach.