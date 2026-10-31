Angels Nördlingen wollen gegen Osnabrück ersten Heimsieg

Die Eigner Angels Nördlingen empfangen am fünften Spieltag der 1. Frauenbasketball-Bundesliga die Panthers Osnabrück. Am Sonntag um 16.30 Uhr soll in der Hermann-Keßler-Halle vor der zweiwöchigen Länderspielpause der erste Heimsieg gelingen.

Nach vier Partien stehen die Nördlingerinnen mit einem Sieg auf dem achten Tabellenplatz. Die punktgleichen Panthers sind derzeit Schlusslicht. Osnabrück gewann zum Saisonauftakt knapp gegen Saarlouis, gegen die Wertung der Partie wurde jedoch Protest eingelegt. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus. In den weiteren Spielen gegen Marburg, Keltern und Hannover mussten die Panthers Niederlagen hinnehmen.

Nördlingen will Leistung aus Saarlouis bestätigen

Die Angels gehen trotz der knappen Niederlage am vergangenen Wochenende in Saarlouis zuversichtlich in die Partie. Nach einem starken Auftakt und einer überzeugenden ersten Halbzeit sah Headcoach Rudolfs Rozitis die bislang beste Saisonleistung seiner Mannschaft. Nun müsse das Team über die gesamte Spielzeit konstanter werden und seine Systeme konsequent umsetzen. Einige kleinere Blessuren aus der intensiven Begegnung könnten die Nördlingerinnen allerdings noch beschäftigen.

Osnabrück erzielt bislang im Schnitt rund 60 Punkte pro Spiel und damit den niedrigsten Wert der Liga. Cheftrainerin Jill Lorent setzt offensiv vor allem auf Iris Vennema, Sabrina Haines, Johanna Langbehn und die deutsche Nationalspielerin Jessika Schiffer. Trotz der schwachen Ausbeute warnt Angel Eva van Oosten davor, die Panthers nur anhand ihrer bisherigen Ergebnisse zu beurteilen. Osnabrück verteidige stark und habe bislang nur wenige Punkte zugelassen.

Der Kader der Panthers ist in dieser Saison eher klein, Lorent arbeitet mit einer kurzen Rotation. Weiterhin fehlt Kristen Spolyar, die sich im Duell mit den Angels einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Die personellen Voraussetzungen erschweren die Aufgabe für Osnabrück, doch Nördlingen erwartet keinen Selbstläufer.

Heimsieg soll Anschluss ans Mittelfeld sichern

Für die Angels geht es neben dem ersten Erfolg vor heimischem Publikum darum, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten und die Konkurrenz im unteren Tabellenbereich auf Abstand zu bringen. Die Partie findet in der Hermann-Keßler-Halle statt. Tickets sind online sowie an der Abendkasse erhältlich. Wer das Spiel nicht vor Ort verfolgen kann, hat die Möglichkeit, den YouTube-Livestream auf dem Kanal von DYN Basketball zu nutzen.