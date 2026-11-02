Umfrage: Chatbots als Seelsorger bei jungen KI-Nutzern beliebt

Mehr als jeder vierte junge Nutzer von Künstlicher Intelligenz (KI) wendet sich bei Sorgen oder persönlichen Fragen auch an Chatbots. Das zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), über die die “Rheinische Post” in ihrer Montagausgabe berichtet.

Demnach führen 28 Prozent der befragten Chatbot-Nutzer mit KI persönliche Gespräche über Sorgen, gesundheitliche oder therapeutische Fragen und emotionale Unterstützung. Die Daten basieren auf einer repräsentativen Onlinebefragung, die im Vorfeld des Deutschen Verbrauchertags an diesem Montag unter 574 Befragten im Alter von 14 bis 25 Jahren durchgeführt wurde.

Unter denjenigen, die mit Chatbots persönliche Anliegen thematisieren, sprachen 55 Prozent über Gesundheitsfragen. 48 Prozent führten Gespräche über Fragen zu Ernährung und Essverhalten, 47 Prozent über Sorgen oder Probleme und 40 Prozent über Beziehungs- und Freundschaftsthemen. 30 Prozent nutzten einen Chatbot, wenn sie sich einsam fühlen oder gerade niemanden zum Reden haben.

Die Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ramona Pop, sagte, es sei kritisch zu betrachten, wenn sich KI vermenschliche und problematische Verhaltensweisen bestärke. “Ein Chatbot darf sich nicht als bester Freund ausgeben, riskante Ratschläge bei Einsamkeit geben und erst recht keine ungesunden Schlankheitsziele befeuern”, sagte Pop der “Rheinischen Post”. Pop führte aus: “Es braucht dringend verbindliche Regeln, die Anbieter verpflichten, ihre KI-Systeme sicher zu gestalten.”

Generell ist die Nutzung von KI unter jungen Menschen weit verbreitet. 93 Prozent der Befragten haben in den vergangenen zwölf Monaten KI-Chatbots genutzt. Zugleich trifft die Forderung nach Schutzvorgaben bei jungen Menschen auf breite Zustimmung. 91 Prozent der Befragten fänden es gut oder sogar sehr gut, wenn besondere gesetzliche Regeln zum Schutz vor gefährlichen Ratschlägen oder einer unangemessenen Beeinflussung durch Chatbots gelten würden. 80 Prozent der Befragten sind zudem dafür, dass für KI-Chatbots ein Mindestalter von 13 Jahren gelten soll.