Nagel in Halloween-Knusperwaffel: Polizei ermittelt in Vilshofen

Eltern haben in Vilshofen an der Donau einen Nagel in einer beim Halloween-Sammeln erhaltenen Knusperwaffel entdeckt. Die Süßigkeiten waren am Samstagabend zwischen 19 und 21 Uhr im Ortsteil Pleinting verteilt worden.

Die Eltern bemerkten den gefährlichen Gegenstand am Sonntagabend noch rechtzeitig, bevor die Kinder die Süßigkeit verzehren konnten, und verständigten die Polizei. Die Polizeiinspektion Vilshofen hat Ermittlungen zu den präparierten Süßigkeiten aufgenommen.

Die Polizei bittet Eltern, gesammelte Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig zu kontrollieren und auf ungewöhnliche Beschädigungen oder Manipulationen zu achten. Hinweise nimmt die Polizei Vilshofen an der Donau unter der Telefonnummer 08541/96130 entgegen.

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