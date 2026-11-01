Augsburger Panther gehen mit klarem Sieg in Wolfsburg in die Länderspielpause

Die Augsburger Panther konnten beide Spiele vor der Deutschland-Cup-Pause für sich entscheiden. Am Sonntag gewann der AEV vor zahlreichen mit einem Sonderzug angereisten Fans überzeugend mit 4:0 in Wolfsburg.

Zuletzt hatten die Augsburger Panther vier Spiele verloren, bevor sie am Freitagabend gegen die Löwen Frankfurt einen 3:2-Sieg nach Verlängerung einfahren konnten. Bevor es am Montag in die Deutschland-Cup-Pause geht, stand noch das Auswärtsspiel in Wolfsburg an. Wie der AEV steckten die Grizzlys ebenfalls in einer schweren Phase. Seit dem ersten Aufeinandertreffen vor ziemlich genau einem Monat konnte das Team aus der Autostadt nur neun von 27 möglichen Punkten holen. Auch die Schwaben ließen ihnen nichts übrig.

Früher AEV-Doppelschlag zieht Wolfsburg die Zähne

Von Beginn an waren die von zahlreichen per Sonderzug angereisten Fans unterstützten Augsburger das bessere Team. Mit einem frühen Doppelschlag zogen sie den verunsichert wirkenden Grizzlys schon früh den Zahn. Hanke per Beinschuss und Wright im Nachschuss versetzten Wolfsburg innerhalb von 19 Sekunden einen deutlichen Nackenschlag (6.). Auch in der Folge waren die Gäste das deutlich bessere Team, mussten sich aber den Vorwurf der mangelnden Chancenverwertung gefallen lassen.

Ancicka wieder mit starker Leistung

Ein Zwei-Tore-Rückstand ist im Eishockey nichts, umso gefährlicher war die Startphase des Mitteldrittels für den AEV. Die Hausherren kamen nun besser ins Spiel, Augsburgs Torhüter Ancicka musste mehrfach unter Beweis stellen, dass er zu Recht für die DEB-Auswahl nominiert wurde. Mit Einsatz und Glück überstanden sie diese Phase. Auch eine Großchance von Graber führte nach einer Rettungstat des Schlussmanns nicht zum Wolfsburger Treffer (28.). Nachdem Wood wenig später für die Gäste getroffen hatte, war das Spiel faktisch gelaufen (30.), von Wolfsburg kam nicht mehr viel. Ancicka sollte zum zweiten Mal in der laufenden Saison ohne Gegentor bleiben, für den Endstand sorgte Wright in der 43. Spielminute.

Augsburg geht als Achter in die Pause

Während die Grizzlys Wolfsburg weiter in einer schweren Phase stecken, kann der AEV nach zwei Siegen mit breiterer Brust als Achter in die nun folgende Länderspielpause gehen. In knapp zwei Wochen geht es weiter, dann wartet das Derby gegen München auf die Augsburger Panther (Freitag, 13.11., 19:30 Uhr, Curt-Frenzel-Stadion).

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