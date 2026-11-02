Dingolfing: Polizei sucht Zeugen zu Kennzeichendiebstahl

Nach der tödlichen Schussabgabe auf einen 43-Jährigen in Dingolfing weitet die Sonderkommission der Kriminalpolizei Landshut ihre Ermittlungen auf Gersfeld im Landkreis Fulda aus.

Die Schüsse fielen am Montag, 26. Oktober 2026, gegen 12.30 Uhr in Dingolfing. Bei der mehrtägigen Suche in der Umgebung wurde mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei ein Kennzeichen aus dem Hochtaunuskreis mit dem Kürzel „HG“ in Tatortnähe gefunden.

Zusammenhang mit Kennzeichendiebstahl unklar

Nach den bisherigen Ermittlungen war das Kennzeichen zwischen Sonntag, 25. Oktober, etwa 20.15 Uhr, und Montag, 26. Oktober, gegen 6 Uhr von einem schwarzen Peugeot 208 entwendet worden. Das Fahrzeug stand in der Wasserkuppenstraße in 36129 Gersfeld (Rhön). Ob der Kennzeichendiebstahl mit dem Tötungsdelikt in Dingolfing zusammenhängt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Polizei bittet um Hinweise und Aufnahmen

Die Ermittler suchen Zeugen, die im Bereich der Wasserkuppenstraße in Gersfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0871/9252-0 sowie rund um die Uhr über das Hinweistelefon der Sonderkommission unter 0871/9252-2222 entgegen.

Gesucht werden außerdem Foto- und Videoaufnahmen aus dem Zeitraum vom 25. Oktober, 20.15 Uhr, bis zum 26. Oktober 2026, etwa zwischen 7 und 14 Uhr. Dazu zählen unter anderem Aufnahmen von Mobiltelefonen, Drohnen, Überwachungskameras, Dashcams und geparkten Fahrzeugen. Die Polizei bittet insbesondere um Material vom Ereignisort sowie aus den Bereichen Schwedenschanze/Eppenauerstraße, Oberdingolfinger Straße und Oberdingolfing. Auch Aufnahmen aus der Wasserkuppenstraße in Gersfeld können über das Medien-Upload-Portal der Polizei übermittelt werden: https://medienupload-portal03.polizei.bayern.de

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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