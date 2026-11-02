Unbekannte beschmieren Fassaden und Kästen in Coburg

Unbekannte haben in der vergangenen Woche mehrere Hausfassaden und Verteilerkästen im Coburger Stadtgebiet mit politischen Schriftzügen und Tags beschmiert.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die bislang bekannten Tatorte liegen in der Judengasse, im Kirchgäßlein, im Böhmsgäßlein, in der Rosengasse und in der Steingasse.

Die Täter verwendeten farbige Sprühfarbe, überwiegend in Grün, und hinterließen unter anderem die Schriftzüge „FCK AFD“ und „161“.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die im Laufe der vergangenen Woche verdächtige Personen oder Beobachtungen an den genannten Orten gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.

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