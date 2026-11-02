Saunabrand in Murnau: Hotelgäste evakuiert

Bei einem Saunabrand auf dem Gelände eines Hotels in Murnau am Staffelsee ist am Sonntagnachmittag ein hoher fünfstelliger Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Der Pächter des Hotels in der Ramsachstraße meldete das Feuer am 1. November 2026 gegen 15.55 Uhr. Als die Einsatzkräfte und Feuerwehren eintrafen, stand das freistehende Sauna-Haus bereits in Vollbrand. Die Gäste des angrenzenden Hotels wurden in Rücksprache mit der Feuerwehr evakuiert und blieben ebenso unverletzt wie die Saunagäste.

Feuer greift nicht auf Hotel über

Die betroffene Sauna war Teil einer Saunalandschaft mit insgesamt vier Saunen. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten Feuerwehren aus der Region konnte ein Übergreifen auf die benachbarten Saunahäuser und den Hotelkomplex verhindert werden. Der Sachschaden dürfte sich nach derzeitiger Einschätzung auf einen höheren fünfstelligen Eurobetrag belaufen.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wird von einem defekten Saunaofen als Brandursache ausgegangen. Die genaue Ursache ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen.

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