Grünen-Chefin Brantner erhielt Apple-Warnung vor möglichem Hack

Die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner gehört zu den Empfängern der jüngsten Warnhinweise von Apple, wonach ihr Handy möglicherweise gehackt worden sein könnte. Wie der “Spiegel” berichtet, schaltete die Politikerin ihr Gerät sofort aus und wandte sich an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Apple hatte in der vorigen Woche Menschen in 99 Ländern vor einem Angriff mit professioneller Spionagesoftware gewarnt. Darunter sind dem BSI zufolge mehrere Bundestagsabgeordnete sowie Personen des öffentlichen Lebens.

Nach Informationen des “Spiegel” erhielten unter anderem Mitreisende der jüngsten Asienreise von Bundeskanzler Merz sowie Mitarbeiter von Bundesministerien den Warnhinweis, dazu mehrere Journalisten sowie teils hochrangige Mitarbeiter deutscher Unternehmen. Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte am Montag gesagt, die Bundesregierung nehme den Vorfall “sehr ernst”.

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