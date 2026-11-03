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München: 29-Jähriger soll S-Bahn-Kontrolleur geschlagen haben

München: 29-Jähriger soll S-Bahn-Kontrolleur geschlagen haben
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach einer Fahrscheinkontrolle in einer S-Bahn der Linie S8 ermittelt die Bundespolizei gegen einen 29-Jährigen. Er soll einen Kontrolleur angegriffen und zuvor ein auf eine andere Person ausgestelltes Ticket vorgezeigt haben.

Der Mann fuhr am Montagnachmittag, 2. November, gegen 13:30 Uhr in Richtung Herrsching. Auf Höhe des Münchner Ostbahnhofs kontrollierten drei Mitarbeiter des S-Bahn-Prüfdienstes seinen Fahrschein. Nach Angaben der Bundespolizei soll sich der 29-Jährige außerdem geweigert haben, sich auszuweisen.

Die Kontrolleure stiegen mit dem Mann am Münchner Hauptbahnhof aus und verständigten die Bundespolizei. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte soll der 29-Jährige versucht haben zu fliehen. Dabei soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 22-jährigen deutschen Kontrolleur gekommen sein. Der Beschuldigte soll dem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben.

Der 22-Jährige blieb unverletzt und benötigte keine medizinische Versorgung. Eine Streife stellte den 29-Jährigen und nahm ihn mit zur Dienststelle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm 0,89 Promille.

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Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 29-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Die Bundespolizei ermittelt gegen den bereits polizeibekannten Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung, des versuchten Betrugs und des Erschleichens von Leistungen. Der Beschuldigte ist ruandischer Staatsangehöriger und hat seinen Wohnsitz im Landkreis Mühldorf am Inn.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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