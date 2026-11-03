Ford Ranger in Puschendorf gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In Puschendorf haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Montag einen Ford Ranger von einem Pendlerparkplatz am Bahnhof gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der Halter stellte das Fahrzeug am Sonntag (1. November 2026) gegen 17 Uhr auf dem Pendlerparkplatz ab. Als er am Montagmorgen (2. November) zurückkehrte, war der Ford Ranger nicht mehr dort. Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen FÜ-W159.

Die Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen. Gesucht werden Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder den Ford Ranger seitdem im Verkehr gesehen haben.

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