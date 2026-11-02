Drei Fahrräder in Augsburg gestohlen – Polizei sucht Zeugen

In Augsburg sind innerhalb weniger Tage drei versperrte Fahrräder gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Diebstähle in Hochzoll und Hochfeld

In Hochzoll wurde am Sonntag, 1. November, zwischen 12 und 20 Uhr ein versperrtes Fahrrad der Marke KTM aus dem Sankt-Mang-Weg gestohlen. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

In Hochfeld wurden zwei weitere Fahrräder entwendet. Zwischen Donnerstag, 29. Oktober, 15 Uhr, und Freitag, 30. Oktober, 7 Uhr, verschwand im Unteren Griesweg ein versperrtes schwarz-blaues Fahrrad der Marke AXESS. Zudem wurde zwischen Mittwoch, 28. Oktober, 11 Uhr, und Freitag, 30. Oktober, 7.45 Uhr, ein versperrtes beiges Fahrrad der Marke Cube aus der Von-Richten-Straße gestohlen. Auch in diesen Fällen liegt der Beuteschaden jeweils im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Hinweise zum Diebstahl in Hochzoll nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Hinweise zu den beiden Fällen in Hochfeld nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 entgegen.

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