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Giffey schließt Kandidatur für SPD-Parteivorsitz nicht aus

Giffey schließt Kandidatur für SPD-Parteivorsitz nicht aus
Franziska Giffey (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Die SPD-Politikerin und amtierende Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey schließt es nicht aus, für den Parteivorsitz der SPD im Bund zu kandidieren. “Im Moment kann ich dazu nichts sagen. Das ist etwas, was gerade nicht zur Debatte steht”, sagte Giffey dem Nachrichtenmagazin “Focus” auf eine entsprechende Nachfrage.

Die SPD-Politikerin sprach sich in dem Zuge dafür aus, dass niemand, der ein Regierungsamt innehat, den Parteivorsitz übernehmen sollte. “Ich wünsche mir, dass wir die Last ein bisschen verteilen”, sagte sie.

Nach dem Rücktritt von Co-Chefin Bärbel Bas führt Lars Klingbeil die SPD allein. Er ist zeitgleich Bundesfinanzminister und Vizekanzler. Die SPD wählt auf ihrem Bundesparteitag am 16. und 17. Januar 2027 einen neuen Bundesvorsitz. Noch ist offen, wer für den Posten antritt.

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